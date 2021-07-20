Адвокаты председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука подготовили доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры в адрес оппозиционного политика и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста

Сторона защиты полностью готова к процессу обжалования меры пресечения в отношении своего подзащитного. Об этом сам Виктор Медведчук заявил у здания Киевского апелляционного суда, где сегодня должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда города Киева, отправившего народного депутата под круглосуточный домашний арест, информирует "Оппозиционная платформа - За жизнь".

«И я, и команда адвокатов, осуществляющих защиту, будем ставить вопрос об отмене меры пресечения, избранной следственным судьей Печерского района. Мы считаем, что это было сделано незаконно, ‒ сказал политик перед заседанием суда. ‒ Было представлено достаточно аргументов в пользу того, что и мера пресечения, и материалы подозрений являются не подтвержденными. Поэтому не только избирать, но и продолжать действие меры пресечения в виде домашнего ареста не было никаких законных оснований».

Медведчук напомнил, что обвинение так и не предоставило никаких доказательств его вины, хотя власть пытается вменить в вину оппозиционеру совершение тяжких преступлений. Но если бы следователи располагали конкретными фактами совершения этих преступлений, то обнародовали бы их в суде.

«Эта позиция уже была высказана мной и адвокатами в Печерском суде. Сторона обвинения за период с начала уголовного производства в отношении меня, то есть с 11 марта, не предоставила доказательств тех тяжких обвинений, которые указаны в материалах подозрения, тяжких статей Уголовного кодекса Украины, которые бы подтверждались аргументированно. Поэтому нет никаких оснований для домашнего ареста, ‒ отметил Виктор Медведчук. ‒ Более того, защита проделала огромную работу по сбору доказательств, полностью опровергающих обвинения прокуратуры. Этот вопрос будет подниматься в апелляционной инстанции, чтобы отменить примененную в отношении меня меру пресечения».

Отвечая на вопрос журналиста, прислушается ли суд к аргументам защиты, политик заявил, что это будет зависеть в том числе от непредвзятости самого суда.

«И я, и адвокаты будем перечислять эти аргументы, будем доказывать необоснованность и незаконность действий со стороны прокуратуры. А насколько суд услышит, это будет зависеть от суда», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Как известно, заседание Киевского апелляционного суда, на котором должна была рассматриваться апелляция на продление оппозиционному политику Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, перенесли на 30 июля 2021 года. Причина переноса ‒ суду необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами дела, которые он получил только в день заседания.