Глава «Всеукраинского межотраслевого профсоюза работников сферы права» Александр Семченко в своём Telegram сообщил, что межотраслевой союз оказывает и будет оказывать содействие в продвижении профсоюзного движения в Украине.
«Друзья, как глава «Всеукраинского межотраслевого профсоюза работников сферы права» сообщаю отличную новость!», - отметил у себя в Telegram Семченко
По его словам, месяц назад первичная организация Всеукраинского профсоюза появилась в сети одного из магазинов стройматериалов.
«Мы будем пристально следить за соблюдением трудового законодательства и обеспечением социальной защищённости в компании, путем методологической, юридической и информационной поддержки рядовых участников нашего профсоюза», - сказал в публикации.
Семченко добавил, что межотраслевой профсоюз обеспечивает нужное содействие по направлению возрождения профсоюзного движения в нашей стране.
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