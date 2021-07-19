Нынешняя украинская власть обвиняет Россию в том, что она мешает развитию Украины, забывая при этом, что если мы не считаем нужным учитывать интересы Москвы, то и она точно так же имеет право не считаться с интересами Киева

Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев».

Парламентарий подчеркнул, что умение считаться с интересами соседей является одним из основных признаков независимого государства

«Когда Украина входила в состав других государств, то ее, по определению, волновали исключительно свои внутренние проблемы, а интересами соседей занимались в столицах империй. Сегодняшние политики считают, что если Украина войдет в ЕС и НАТО, то это автоматически избавит ее от того, чтобы считаться с Россией. Ну да, в этом случае с Москвой будут говорить в Брюсселе и Вашингтоне, а Украину никто и слушать не будет. Впрочем, сейчас уже так и происходит», ‒ констатировал Виктор Медведчук.

По мнению политика, задача Украины в том, чтобы интегрировать Россию в Европу, а не наоборот ‒ своим негативным примером оттолкнуть россиян от интеграции с Европой.

«Будущее независимой Украины лежит не в создании проблем для России с одной стороны, а Европы с другой. Будущее Украины лежит как раз в противоположном – в решении этих проблем. Украина должна быть интегратором России в Европу и Европы в Россию. Сегодняшние россияне, которые смотрят на результаты интеграции Украины в ЕС, туда не хотят. Для них европейский вектор с помощью украинской политики стал антирекламой. Для европейцев украинцы тоже антиреклама России. Выходит, что для мира и спокойствия в Европе нужно ликвидировать Украину? И есть недавний пример – Югославия, которую растащили на отдельные государства и территории», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.