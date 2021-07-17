В новом заявлении партии «Держава» сообщили о блокировании властью работы Конституционного суда Украины, чтобы легитимизировать без всеукраинского референдума разрушительные для государства Украина законы о продаже земли, языке и церковном рейдерстве.

Об этом сообщает лидер партии Дмитрий Василец на своей странице в Telegram со ссылкой на заявление партии «Держава».

В партии заявили, что «Держава» фиксирует факт блокирования Конституционного суда Украины и перевода его в «ручное управление» Офисом Президента путем незаконного недопуска судей КС Касминина и Тупицкого на свои рабочие места, а также политического давления на всех без исключения судей КСУ.

«Цель такого блокирования и давления очевидна. Легитимизировать без всеукраинского референдума неконституционные «хотелки» власти, а именно: продажу земли, дискриминационные законы о языке, закон о церковном рейдерстве и прочие разрушительные для государства Украина законы», - сказано в заявлении.

Сообщается, что партия «Держава» безусловно будет отстаивать права всего народа Украины.

«(Держава, - ред.) непременно предпримет все необходимые шаги для проведения всеукраинского референдума по всем законам, которые сейчас преступным путем и в нарушение Конституции легализуют в «ручном режиме» через подконтрольные Офису Президента остатки Конституционного суда», - добавили в заявлении.

Также в заявлении сказано о решении Конституционного суда от 14.07.2021-го. В партии это решение назвали таким, что легализирует дискриминацию миллионов русскоязычных граждан Украины по языковому признаку, уничтожает культурное многообразие и нарушает права человека.

Напомним, Politeka сообщала о митинге под Верховной Радой: Партия «Держава» требует возвращения социальных гарантий для украинцев.

Ранее Politeka публиковала заявление партии «Держава», что только частная медицина способна по-настоящему позаботиться о здоровье и благополучии граждан.