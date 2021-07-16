Ранее Высший антикоррупционный суд отказал адвокатам НЗФ в отводе судьи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 16 июля отклонил просьбу адвокатов Никопольского завода ферросплавов в привлечении на их сторону детективов НАБУ при рассмотрении иска против закрытия дела "Роттердам+", пишет Сегодня.

Соответствующее решение суд вынес на заседании 16 июля, сообщает корреспондент из зала суда.

В рамках рассмотрения дела об отмене решения САП о закрытии дела "Роттердам+", адвокаты НЗФ подали ходатайство об отводе судьи ВАКС Екатерины Широкой.

16 июля Высший антикоррупционный суд отказал адвокатам завода ферросплавов в этом. ВАКС постановил, что оснований для отвода судьи нет.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.