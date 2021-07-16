Ранее Высший антикоррупционный суд отказал адвокатам НЗФ в отводе судьи
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 16 июля отклонил просьбу адвокатов Никопольского завода ферросплавов в привлечении на их сторону детективов НАБУ при рассмотрении иска против закрытия дела "Роттердам+", пишет Сегодня.
Соответствующее решение суд вынес на заседании 16 июля, сообщает корреспондент из зала суда.
В рамках рассмотрения дела об отмене решения САП о закрытии дела "Роттердам+", адвокаты НЗФ подали ходатайство об отводе судьи ВАКС Екатерины Широкой.
16 июля Высший антикоррупционный суд отказал адвокатам завода ферросплавов в этом. ВАКС постановил, что оснований для отвода судьи нет.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
Телеведущий Даниель Салем, участвовавший в "Танцях з зірками", с кулаками бросился на Влада Яму: "Выскочка..."
Никитюк случайно засветила лишнее, позируя в купальнике на отдыхе: "То не Притула в красных трухашках?"
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.