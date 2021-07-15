В новой программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» публичный деятель Андрей Пелюховскийуверен, что Россия хорошо получит по зубам, если все-таки вздумает напасть на Украину.

«России будет очень проблематично положить сорокамиллионную страну, и эта война внутри может затянуться на годы и, в принципе, мы можем дождаться кончины их главаря естественным путем, если у них ничего радикального не произойдет и тогда все вернется на круги своя. Им даже Киев очень проблематично будет захватить, у нас очень сильная и патриотичная нация», - подчеркнул он.

Пелюховский считает, что России для захвата Украины одного ядерного потенциала мало. В России тоже есть хорошие люди, но он восхищается и гордится своим украинским народом, любит свою страну и никогда из нее не уедет. Украина – это не маленькие Приднестровье и Абхазия, поэтому, считает он, с нами им придется очень сложно.

«Один Киев им застрянет как кость в горле, потому что они в Грозном когда-то поперхнулись, а здесь они захлебнуться. Я националист центрист и не отношусь ни к правым, ни к левым, но я очень радикальный человек и для спасения многомиллионной страны у меня рука не дрогнет сотню другую, а может и тысячу я уничтожу. Я считаю, что есть единый украинский народ, который должен выступать единым фронтом», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кусы, что Штаты не считают, что Россия является серьезным глобальным игроком.

Также ранее для Politeka Харебин рассказывал, что многие забывают, что НАТО – не только военный, но и политический союз, куда принимают правовые государства.