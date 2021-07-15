В новой программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» публичный деятель Андрей Пелюховский рассказал, что Путин в конце сентября может пойти на радикальные меры в отношении Украины.

«Путин уже заявил, что по Украине будут приняты меры, а в каком формате мы можем только догадываться, но скорее всего только с позиции силы. Поэтому скорее всего, если наше правительство сейчас не разрулит ситуацию правильно, ведь есть действительно шанс отойти от Минских соглашений и заключить мир на украинских условиях, нам осенью будет не до смеха», - подчеркнул он.

Пелюховский рассказал, что три месяца назад, когда на границе стояли российские войска и все были обеспокоены вторжением России, он тогда еще говорил, что до выборов в Госдуму ничего не будет, но после этого, если наша сторона не выйдет с каким-то предложением о заключении мира, может произойти непоправимое.

«После всех действий, которые происходили в последнее время, Аваков подает в отставку. И сложно сказать, что его побудило это сделать, но единственный силовой блок в Украине, который может хоть как-то противостоять улице и какому-то внешнему врагу - это только полиция, которая более или менее является специализированной силой. Я очень хочу, чтобы я сейчас ошибался, но я говорю утвердительно, что у нас есть время до конца сентября, чтобы заключить мир», - резюмировал он.

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