Партия «Держава» на своём официальном сайте сообщила, что приверженцы партии приняли участие в митинге по защите социальных гарантий для бывших сотрудников правоохранительных структур под Верховной Радой в Киеве.

«Выступивший на митинге глава партии «Держава» Дмитрий Василец, поддержал требования протестующих, подчеркнул необходимость консолидации общества для защиты социальных гарантий всех без исключения ущемленных категорий населения олигархическим режимом», - отмечено в публикации.

Дмитрий Василец на митинге заявил, что коррумпированная власть разделяет общество по языковым и религиозным принципам для «раздробления» общества.

«Так, льгот и социальных гарантий лишили сначала малоимущих пенсионеров, потом чернобыльцев, потом многодетные семьи, потом афганцев, теперь дошли и до бывших сотрудников правоохранительных органов», - подчеркнуто в публикации.

В публикации отмечено, что партия «Держава» вымогает выполнения требования людей, которые пришли на протест, потому что полный возврат социальных гарантий является законным обязательством власти.

Напомним, Politeka сообщала, что в Украине состоялся анонс новой партии «Держава»: лидер Дмитрий Василец озвучил ключевые цели .