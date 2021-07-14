Партия «Держава» на своём официальном сайте сообщила, что приверженцы партии приняли участие в митинге по защите социальных гарантий для бывших сотрудников правоохранительных структур под Верховной Радой в Киеве.
«Выступивший на митинге глава партии «Держава» Дмитрий Василец, поддержал требования протестующих, подчеркнул необходимость консолидации общества для защиты социальных гарантий всех без исключения ущемленных категорий населения олигархическим режимом», - отмечено в публикации.
Дмитрий Василец на митинге заявил, что коррумпированная власть разделяет общество по языковым и религиозным принципам для «раздробления» общества.
«Так, льгот и социальных гарантий лишили сначала малоимущих пенсионеров, потом чернобыльцев, потом многодетные семьи, потом афганцев, теперь дошли и до бывших сотрудников правоохранительных органов», - подчеркнуто в публикации.
В публикации отмечено, что партия «Держава» вымогает выполнения требования людей, которые пришли на протест, потому что полный возврат социальных гарантий является законным обязательством власти.
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