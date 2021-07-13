13 июля 2021 года на заседании парламента первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о создании межфракционного депутатского объединения «Национальная платформа примирения и единства» и представил его главу, которой стала внефракционный народный депутат Виктория Гриб. Заместителем межфракционного депутатского объединения «НППЕ» стал народный депутат от фракции «Слуга народа» Святослав Юраш.

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо выступил инициатором создания МФО в Раде под одноимённым названием:

«Национальная платформа примирения и единства – в Раде. Окончание войны, воссоединение Украины, примирение и единство – вот сегодняшняя настоящая повестка дня, «адженда», как говорит Владимир Александрович. МИР – это самый главный запрос от граждан Украины! Регистрация нового межфракционного объединения – яркое тому подтверждение. Нам нужен сейчас мир. Всем нам. Предлагаю точку отсчета – Донбасс! Мы уже работаем, присоединяйтесь!», - сказал лидер НППЕ Сергей Сивохо.

В объединение вошли депутаты от фракций «Слуга народа», ВО «Батькивщина», «ОПЗЖ», групп «Довира», «За будущее», а также внефракционные народные избранники. Всего объединение «НППЕ» насчитывает 33 нардепа.

Среди них – глава Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, народные депутаты от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, Александр Качура, Юлия Яцык, от ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский, Сергей Магера и другие

«Идею создания МФО мы вынашивали совместно с лидером общественной организации «Национальная платформа примирения и единства» Сергеем Сивохо, членом правления НППЕ Мариной Черенковой и главой Украинского института политики Русланом Бортником. Вместе мы исколесили практически полстраны в попытке прощупать почву для запуска широкого общенационального диалога о формате будущего Донбасса в составе Украины. Мы заручились поддержкой народных депутатов, которые понимают важность реинтеграции по принципу «возвращаем людей, а не территории». Планы и задачи у нас чрезмерно амбициозные, работа предстоит титаническая», - уверена внефракционный народный депутат Виктория Гриб.

Напомним, в июне 2021 года команда НППЕ представила в Мариуполе проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины. В разработке приняли участие ведущие украинские академики, а также эксперты по вопросам урегулирования конфликтов. Стратегия сможет стать основой государственной политики реинтеграции Донбасса. Она направлена на возвращение людей, а уже потом – территорий.