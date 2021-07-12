Выполнение «Минских соглашений» – самое важное условие для мира на Донбассе

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Перший незалежний».

Политик подчеркнул, что важность мира и соблюдение минских соглашений он накануне обсудил с европейскими и российскими политиками.

Так, на днях в Москве украинская парламентская делегация во главе с Вадимом Рабиновичем провела встречи с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком и представителями Государственной Думы, в ходе которой сопредседатель «ОПЗЖ» рассказала о недавнем визите во Францию и встречах с европейскими политиками.

«Я сейчас стараюсь донести позицию партии «Оппозиционная платформа – За життя» до всех членов Нормандского формата. Две недели назад я был во Франции, где в Сенате, в МИДе и Елисейском дворце провел ряд встреч, на которых мне удалось рассказать о видении нашей партии, донести ее позицию по вопросу мира. «ОПЗЖ» безальтернативно считает, что Минские соглашения, утвержденные ООН, – это основа для последующего урегулирования конфликта», – рассказал Вадим Рабинович.

«После Парижа уже в Москве прошла встреча с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и представителями Госдумы. Козак – самый активный участник минского процесса и знает, что там происходит, отвечает за этот участок работы. По моему мнению, это была содержательная беседа, в ходе которой я рассказал российским политикам о поездке во Францию, и до них довел позицию нашей партии «ОПЗЖ», рассказал, как мы видим, как мы знаем, как понимаем ситуацию», – уточнил сопредседатель партии «ОПЗЖ».

Политик подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа – За життя» не подменяет собой государственные органы.

«Мы действуем как парламентская партия, как представители народа – от имени тех людей, которые хотят мира, которым его обещали. Мы обязаны работать и делать все ради мира!» – подчеркнул Вадим Рабинович.