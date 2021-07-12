Медиаэксперт Татьяна Чугаенко высказала свое мнение по поводу рейтингов украинского политика Текст приводит 112 Украина.

Можно заказать социологию, можно за деньги собрать митинг, можно купить себе интервью на ТВ. Но рейтинги популярности в СМИ безжалостно показывают, кто из украинских политиков действительно интересен журналистам и экспертам, чьи слова разбирают на цитаты, а мнение внимательно изучают.

Итак, как выглядит первая десятка самых популярных политиков в украинских СМИ. На 10-м месте неожиданно обосновался Геннадий Зубко, вице-премьер-министр времен Порошенко. Фамилия Зубко больше всего звучала в СМИ в связи с выселением ряда бывших чиновников и политиков из элитных посёлков в Конча-Заспе и Пуща-Водице.

9-я позиция – олигарх Игорь Коломойский. Коломойский звучал в связи с законопроектом об олигархах, который инициировал Офис президента Зеленского. Также предприниматель вместе со своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым ведут судебную тяжбу с "ПриватБанком", который правительство Владимира Гройсмана национализировало в 2016 году. Кроме того, имя олигарха прозвучало, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и замминистра обороны Александр Миронюк прилетели в Одессу на встречу с англичанами на вертолетах, которые оказались собственностью группы "Приват" и "Эпицентра" Галины и Александра Гереги.

На 8-е место авторы рейтинга поместили премьер-министра Дениса Шмыгаля. Шмыгаль заметно активизировался в СМИ, а раньше он стабильно оставался "за бортом" первой десятки. Шмыгаль активно пиарится на теме ковид-сертификатов, в первую очередь в плане совместимости украинских сертификатов с требованиями ЕС. А одна из громких новостей о Денисе Шмыгале касается возбуждения уголовного дела в связи с нецелевым расходованием средств из т. н. Covid-фонда.

Дмитрий Разумков, получивший 7-е место, продолжает игру в "особое мнение", дистанцируясь от самых одиозных решений и заявлений Зеленского и компании. К примеру, глава Верховной Рады публично раскритиковал идею президента провести референдум по вопросу полного расторжения отношений с Донбассом. Также спикер позитивно оценил деятельность главы МВД Арсена Авакова, подчеркнув, что нет оснований для его отставки. А еще в июне Разумкову пришлось комментировать и слухи о своей возможной отставке. В общем, если тезисно охарактеризовать пиар-кампанию Разумкова, то лучше всего ее опишет фраза "за все хорошее и против всего плохого".

6-я позиция главы Минздрава Виктора Ляшко – это на самом деле заслуга коронавируса. А поскольку министр Ляшко комментирует все темы, связанные с пандемией Covid-19, активное присутствие в СМИ ему обеспечено.

Топ-5 открывает мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко. Офис президента переживает очередной приступ войны с Кличко и его окружением, поэтому градоначальник активно присутствует в СМИ. Практически каждый день ГБР и СБУ проводят обыски то на коммунальных предприятиях Киева, то в подразделениях Киевской городской государственной администрации. Понятное дело, что сам Кличко противостоит атаке в СМИ, отбивая информационные нападения.

Умению главы МИД Дмитрия Кулебы в скоростном режиме комментировать любые темы позавидовали бы даже спортивные комментаторы. Кулеба заочно спорил с Владимиром Путиным, в ответ на его слова о "едином народе" заявив, что "украинцы и россияне – два разных народа", призывал Запад ввести новые санкции против России за выдачу паспортов на Донбассе, требовал компенсации за запуск "Северного потока - 2". В общем, занимался имитацией бурной деятельности как только мог.

Занявший 3-ю позицию народный депутат Виктор Медведчук с конца мая находится под домашним арестом. Однако если Офис президента планировал с помощью домашнего ареста ограничить его присутствие в СМИ, то этот план с треском провалился. Как показывают медиарейтинги, Медведчук журналистам очень интересен, поэтому он стабильно входит в топ-3 самых популярных политиков в украинских СМИ. Например, в рейтинге за май оппозиционер вообще занял 2-е место (на первом был Зеленский). А благодарить за это ОП стоит самих себя, потому что они сами раздули вокруг фигуры Медведчука такой ажиотаж, да и Зеленский несколько раз прямым текстом дал понять, что считает его своим главным политическим оппонентом.

Экс-президент Петр Порошенко, получивший 2-е место, звучал в СМИ не только благодаря своей политической деятельности, но и в связи с законопроектом об олигархах (официально он называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни"). В итоге 24 депутата от фракции "Европейской солидарности" голосовали против законопроекта. Кроме того, имя экс-президента часто звучит еще и в связи с тем, что многие СМИ и эксперты прямо говорят и пишут, что "Зеленский – это Порошенко № 2".

Традиционно 1-е место занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский, что, как мы понимаем, в первую очередь является данью его высокой должности. В июне Зеленский дал "программное" интервью каналу "1+1", который "абсолютно случайно" принадлежит Коломойскому и его бизнес-партнерам. Сразу же после "Прямой линии" Владимира Путина украинский президент дал интервью "Интерфаксу-Украина", где вопреки мнению российского лидера заявил, что русские и украинцы – это не один народ. А в целом один из главных тезисов Зеленского в июне – это неприкрытый интерес к личной встрече с Путиным. Также Зеленский позволил себе несколько критических заявлений в адрес США из-за позиции администрации Байдена по "Северному потоку - 2", что выглядело очень нетрадиционно для украинской власти.

В общем, медиарейтинг за июнь получился очень символичным. Тройка лидеров Зеленский, Порошенко и Медведчук означает, что самыми популярными являются президент и его главные политические оппоненты.