Больше половины участников опроса, проведенного 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина, считают, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук невиновен

Так считают 57,5% украинцев, которые были опрошены в рамках исследования, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), сообщает европейское издание EUToday, пишет 112 Украина.

При этом 64,5% респондентов уверены, что вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране.

Однако судебный процесс не просто не скажется негативно, а наоборот, приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь", считает 67,1% респондентов.

Опрос проведен 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2012 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.