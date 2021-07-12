Партия «Держава» поддерживает решение стран G-20 по введению минимального налога в 15% на доходы транснациональных корпораций (таких как Google, Apple, Microsoft и Amazon)

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава партии «Держава» Дмитрий Василец.

«Много лет ТНК (транснациональные компании) зарабатывали десятки миллиардов долларов на Украине и уходили от уплаты налогов, используя свое доминирующее положение на международных рынках. Таким образом Украина недополучила в бюджет миллиарды долларов и была вынуждена покрывать дефицит бюджета кабальными кредитными деньгами от Международного валютного фонда и выпуском Гособлигаций в валюте», - написал он.

По его мнению, такое решение стран G-20 – это хорошее начало в деле создания базовых принципов налогообложения для транснациональных корпораций.

Василец отметил, что данная инициатива в скором будущем позволит перевести деятельность транснациональных корпораций в соответствие с налоговым кодексом Украины.

«Требуем от Верховной Рады незамедлительно внести все необходимые поправки в налоговый кодекс, дабы ускорить уплату налогов ТНК в Украине. Наше требование с рекомендациями будет направлено в комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики», - резюмировал глава партии «Держава».

Как сообщала Politeka, Чаплыга высказался о транснациональных корпорациях: «эта публика страшнее олигархов».

Также Politeka писала, что Василец рассказал о преимуществах сотрудничества Украины с Китаем.