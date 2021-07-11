В «Оппозиционной платформе – За жизнь» заявили, что участие Рената Кузьмина в работе ВСК ‒ это принципиальная и последовательная политическая позиция партии

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Председатель ВСК, представитель «Слуги народа» Марьяна Безуглая в течение почти двух месяцев неправовыми методами пыталась исключить из состава комиссии представителя ОПЗЖ Рената Кузьмина, которого Верховная Рада избрала ее заместителем, даже написала донос на Кузьмина в СБУ и, демонстрируя свою панику от перспектив прозрачной и объективной работы комиссии, дошла до того, что сравнила фракцию «слуг народа» и их сателлитов с бандеровцами, прячущимися от Рената Кузьмина в «криївке», – отмечается в партийном заявлении.

Депутатская группа олигарха Игоря Коломойского «За будущее», которая постоянно подыгрывает власти, решила не отставать и в этот раз на сайте этой, так называемой политсилы, появилось тенденциозное заявление с противоправным требованием исключить Рената Кузьмина из состава комиссии, потому что он был «членом команды Януковича».

«Подобные заявления нельзя воспринимать иначе как циничную манипуляцию, поскольку тогда членом команды Януковича являлся и Игорь Палица, поддержавший Харьковские соглашения. Сопредседатель депутатской группы «За будущее» Виктор Бондарь при Януковиче работал заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины, а в составе провластной фракции «Партии регионов» он лично голосовал за так называемые диктаторские законы. Виктор Балога, член депутатской группы «За будущее», во времена правления Януковича был министром Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций. Игорь Молоток, член депутатской группы «За будущее», также голосовал за «диктаторские законы». И он, и другие члены депутатской группы «За будущее» Юрий Шаповалов и Петр Юрчишин совсем НЕ стеснялись Януковича и вместе входили в провластную фракцию «Партии регионов», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Коллеги Рената Кузьмина отдельно отметили «непоследовательность» представителей группы «За будущее», ведь 11 ее членов голосовали за его избрание заместителем главы комиссии.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверенны, что согласованные действия представителей фракции «Слуга народа» и депутатской группы «За будущее» следует воспринимать как очередную попытку действующей власти и ее сателлитов заблокировать работу ВСК по расследованию «дела вагнеровцев» и причастности к этому делу высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины.