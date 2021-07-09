Популярный в Европе французский интернет-ресурс EuTalk опубликовал статью украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука.

В статье парламентария говорится, что Президент Украины Владимир Зеленский считает председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука своим главным политическим оппонентом. Не последнюю роль в этом сыграла принципиальная позиция лидера ОПЗЖ по поводу безальтернативности Минских соглашений, признанных таковыми мировым сообществом, для урегулирования конфликта на Донбассе. В свою очередь украинская власть, которая завела мирные переговоры в тупик, судя по всему, не считает Минские соглашения безальтернативными и даже призывает отказаться от них.

Издание отмечает, что, по мнению Виктора Медведчука, для того чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки и возобновить диалог, Франция должна занимать более активную позицию в «нормандском формате».

«Лучшим доказательством моих слов является полный тупик в переговорах о прекращении конфликта на Донбассе. В 2019 году президент Франции Эмманюэль Макрон приложил огромные усилия для того, чтобы после длительного перерыва лидеры стран "нормандского формата" собрались на саммит в Париже. 9 декабря 2019 года казалось, что путь к установлению мира в Украине был разблокирован. Но это оказалось иллюзией», – сказал Виктор Медведчук, комментируя EuTalk ситуацию с мирными переговорами по Донбассу.

Парламентарий подчеркнул, что по возвращении в Киев Президент Украины Владимир Зеленский отказался от большинства взятых на себя в столице Франции обязательств.

«То ли из страха перед радикальными националистами, то ли ради эксплуатации темы войны для камуфлирования провалов своего правления, – уточнил Виктор Медведчук. – Дошло до того, что Президент Украины несколько раз публично призвал отказаться от Минских соглашений, безальтернативность которых для урегулирования конфликта признается всеми членами международного сообщества».

Также украинский оппозиционный политик обратил внимание, что за более чем полтора года после парижского саммита правящее большинство в парламенте Украины даже не начало обсуждение законопроектов, предусмотренных политической частью Минских соглашений.

«А без этого максимум, чего можно достичь, это краткосрочного прекращения огня, которое легко срывается, что подтвердили события первой половины этого года», – констатировал Медведчук.

При этом он отметил, что у команды Зеленского «не возникает колебаний» при принятии решений, направленных на давление и преследование тех, кто выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

«Дошло до того, что входящий в партию Зеленского глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев прямо с трибуны Верховной Рады призвал расстрелять всех членов фракции ОПЗЖ и посетовал, что существующая в Украине демократия не позволяет это сделать, а вынуждает власть идти "медленным путем их политического уничтожения"», – рассказал французскому изданию председатель Политсовета ОПЗЖ.

Виктор Медведчук подчеркнул, что при таком курсе провластной команды Президент Зеленский не сможет принести мир Украине и всей Европе.

«Пришло время европейским партнерам это осознать и жестко потребовать от украинской власти прекратить играть в "маленького диктатора" и милитариста, а сосредоточиться на выполнении политической части Минских соглашений, уважать права журналистов и оппозиции, свернуть пропаганду войны и ненависти», ‒ резюмировал лидер украинской оппозиции.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политсилой был разработан План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины и ОПЗЖ намерена в дальнейшем развивать инициативу межпарламентского диалога.

«Убежден, что привлечение парламентариев четырех стран "нормандской четверки" (а наш план поддержали не только парламентарии Франции, но и России, и Германии, и даже европарламентарии) способно сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки», – подчеркнул оппозиционный политик.