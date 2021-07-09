Даже проведя обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и у родственников народного депутата Украины, председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, следствие не смогло найти улики или факты, дающие основания для продления политику домашнего ареста

Поэтому обвинение в качестве аргументов использовало в суде те же доводы, которые ранее были изложены в материалах подозрения. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь журналистами перед оглашением решения Печерского районного суда города Киева о продлении ему меры пресечения.

«Ничего нового не было. Перечислены те же обстоятельства, которые содержались в материалах подозрения. Они полностью воспроизведены сегодня в материалах, в соответствии с которыми прокуратура просит продлить срок домашнего ареста, как вы уже вчера слышали, до двух месяцев», – сообщил парламентарий.

Также он отметил, что никаких новых экспертиз по его делу обвинение не назначило.

«Они сказали, что необходимо назначить, а также провести уже назначенные экспертизы. О каких экспертизах идет речь, пока нам не известно, как минимум нам в материалах дела это не предъявляли», – сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении сроков досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А 8 июля весь день рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт Печерский райсуд огласил лишь утром 9 июля – домашний арест лидеру оппозиции продолжили еще на два месяца.

Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук подчеркнул, что незаконными являются все действия правоохранителей в отношении него, начиная с самого подозрения и заканчивая ходатайствами сотрудников Офиса генерального прокурора о продлении сроков следствия и меры пресечения.

«Как можно комментировать незаконные действия? Эти действия направлены на политическое преследование, незаконное уголовное преследование. Как, собственно говоря, и все собранные материалы, которые были изложены два месяца назад в подозрении, которые повторяются сейчас в ходатайствах органов прокуратуры, переданных в суд вчера по вопросу продления сроков следствия до 11 ноября, а сегодня ‒ продления меры пресечения», – сказал лидер ОПЗЖ.