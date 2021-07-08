Уголовным преследованием, давлением и репрессиями власть пытается не просто запугать своего главного оппонента, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, но и, в нарушение действующего законодательства, ограничить его полномочия как народного депутата

Об этом заявил сам Виктор Медведчук в перерыве судебного заседания, в ходе которого решается вопрос о возможном продлении оппозиционному политику меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Считаю, что нет оснований для продления меры пресечения в виде домашнего ареста, так как нет оснований для того, чтобы ограничивать мои полномочия народного депутата. Я должен принимать участие в пленарных заседаниях, в работе комитетов, во встречах с избирателями. И у меня есть для этого все основания, ‒ заявил Медведчук. ‒ А у следствия сегодня нет причин вести речь о каких-то рисках, способных помешать расследованию дела. Уже 4 месяца проводится это расследование, и нет никаких оснований говорить, что я могу вмешаться или повлиять на следствие».

Политик заявил, что именно домашний арест, как мера пресечения, не позволяет ему полноценно выполнять взятые на себя полномочия народного избранника. И это противоречит букве закона.

«Домашний арест ‒ это та мера пресечения, которая ограничивает мои полномочия народного депутата и противоречит нормам Конституции и действующего законодательства, в котором не предусмотрено временное ограничение моих полномочий как народного депутата, ‒ сказал лидер украинской оппозиции. ‒ Власть целенаправленно применяет меры, которые ограничили бы мою политическую деятельность в интересах украинских граждан. И сегодняшняя попытка продлить домашний арест лишь подтверждает, что стратегической задачей власти, которая реализуется, к сожалению, через правоохранительную систему, является ограничение моих полномочий народного депутата и оппозиционного политика».

Отвечая на вопрос о ходе судебного слушания, политик сказал, что пока процесс идет абсолютно нормально и он рассчитывает на объективное решение суда.

«Защита заявила ходатайство об отводе прокурора и два ходатайства об отводе следственного судьи. Они аргументированны. Считаю, что пока процесс идет абсолютно нормально и рассчитываю, что решение суда будет объективным», ‒ резюмировал Виктор Медведчук.