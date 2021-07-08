Партия «Держава» выступает за соблюдения прав человека, особенно в вопросе вакцинации от COVID-19.
Соответствующее заявление партии опубликовано в Facebook.
«Абсолютно неприемлемо заставлять граждан Украины вакцинироваться под различными предлогами и угрозами ограничений гражданских свобод», - говорится в сообщении.
Отмечается, что право выбора – это первооснова международно признанных фундаментальных человеческих свобод.
«Именно поэтому решение вакцинироваться или нет, каждый гражданин Украины должен принимать самостоятельно», - заявили в «Державе».
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В партии считают, что ограничения гражданских свобод, дискриминация и различные запреты в отношении граждан, которые не вакцинировались от COVID-19, – это прямое нарушение Конституции Украины и уголовное правонарушение.
«Все факты дискриминации и ограничений в отношении не вакцинированных граждан украинскими чиновниками мы будем отслеживать и квалифицировать как уголовные преступления с последующей судебной перспективой и привлечением к уголовной ответственности», - резюмировали в партии «Держава».
Как сообщала Politeka, в Минздраве предупредили о новой ковид-волне.
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