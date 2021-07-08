Для продления домашнего ареста, как и для продолжения уголовного дела в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука нет никаких законных оснований. Об этом лидер оппозиции Виктор Медведчук заявил журналистам перед началом судебного заседания, пишеь 112ua.tv.

Он выразил надежду, что сегодня суд примет справедливое решение.

"Есть ожидания справедливого решения суда, которое на мой взгляд, как и на взгляд моих адвокатов, заключается в том, что мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продлена, поскольку для этого нет никаких законных оснований. Как и нет никаких законных оснований для привлечения меня к уголовной ответственности в соответствии с теми материалами, которые были представлены, как материалы подозрения, те материалы, с которыми мы сейчас ознакомились и представление, поданное сейчас органами следствия, утвержденное прокурором и рассматриваемое сегодня судом в отношении продления меры пресечения в виде домашнего ареста", - подчеркнул Медведчук.

Напомним, первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении сроков следствия по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей". Адвокаты Виктора Медведчука считают, что такие действия прокуроров - это "четкий умысел, направленный на ручное управление процессом принятия решения, нужного стороне обвинения".

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.