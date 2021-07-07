«Если народ живет хуже, значит, власть плохая, если – лучше, значит, власть хорошая. Думаю, сегодня все понимаю, что мы стали жить хуже. И только на подконтрольных власти телеканалах продолжают пуще прежнего рассказывать, что украинцы с голым задом стали жить лучше...»



Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович.



Политик рассказал о своем недавнем визите в Париж, где во время выступления в Сенате Франции он проинформировал европейских коллег о том, что на самом деле происходит в Украине.



«Как такое может быть, что в центре Европы лидеры крупнейших партий могут сидеть под домашним арестом без предъявления им каких-либо реальных обвинений. Как такое может быть, что в центре Европы телеканалы закрывают только потому, что какому-то чиновнику что-то взбрело в голову, а созданный журналистами телеканал закроют через час эфира «по письму» из СБУ! Как такое возможно, что на волю выпускают убийц, а людей, которым даже обвинения не могут сформулировать, держат под арестом. Это кажется невозможным, но это происходит в Украине!» – возмутился Вадим Рабинович.



В контексте этого сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» обратил внимание и еще на одно явление ̆- народного депутата от «ОПЗЖ» Илью Киву собираются привлечь к уголовной ответственности.



«Народного депутата от «ОПЗЖ» Илью Киву собираются привлечь к уголовной ответственности за дедовскую шапку. Зато в Харькове по абсолютно надуманному поводу, ни за что, отправили под арест нашего активиста Шеряева. Власти, очевидно, не нравится, что человек, познавший все ужасы войны, осознавший, что война – это ужасное дело, вступил в ряды партии «ОПЗЖ»», – с иронией заметил политик.



«Людям есть нечего, а власть процветает! Наша партия «ОПЗЖ» говорила об этом и будет говорить! Мы боролись с этим, боремся и продолжим бороться! И все не так безнадежно! Эта власть думает, что пришла на века. Все предыдущие тоже думали, что пришли на века, но надолго не задерживались. И эти не задержатся…», – резюмировал Вадим Рабинович.



Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, журналистам, что ни одна власть не приходит на века, но все об этом забывают.



Политик уверен, что сегодня уже все понимают, что уровень жизни украинцев значительно упал, по его мнению, только на подконтрольных власти телеканалах продолжают “пуще прежнего рассказывать, что украинцы с голым задом стали жить лучше.”

В конце добавил, что ОПЗЖ будет бороться за лучшее будущие для нашей страны и не все так безнадежно.