Большинство украинцев считают, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук невиновен в том, в чем его обвиняют представители власти

Так заявили 57,5% респондентов по результатам исследования, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), пишет "Перший Незалежний".

Фото из открытых источников

Стоит отметить, что 64,5% респондентов считают: вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране.

Фото из открытых источников

А 67,1% опрошенных уверены в том, что этот судебный процесс приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Фото из открытых источников

Опрос проведен 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2012 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.