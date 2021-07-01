Партия «Держава» и ее глава Дмитрий Василец поздравили со 100-летием Коммунистическую партию Китая.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале партии «Держава».

«Мы высоко оцениваем руководящую роль КПК, благодаря которой во внешней политике Китай продвигает курс на созидательное развитие и мирное сосуществование», - заявил Василец.

По его мнению, развитие культурного взаимодействия между Украиной и Китаем «послужит углублению взаимопонимания и дружбы наших народов, обмену лучшими достижениями в области социальной политики и построению прочных, стабильных и долговременных отношений во имя созидания и процветания наших народов».

«А также послужит скорейшему снятию противоречий в международной политике, вызванных агонией старых деградирующих агрессивных политических моделей, которые препятствуют благу народов мира, сея вокруг хаос и войну», - отмечает политик.

Василец утверждает, что высокие стандарты социалистической экономики, политики и культуры, заданные КПК, открывают широкие перспективы экономическому сотрудничеству Украины и Китая.

«На сегодняшний день Китай является основным торговым партнером Украины благодаря взаимовыгодным для наших народов подходам в международной торговле. Повышение товарооборота и организация надежного транзита китайских грузов через Украину непременно станет одним из важных шагов в деле повышения благосостояния наших народов для ускорения общего и социального прогресса!», - подчеркнул он.

Также партия «Держава» выразила стремление и готовность «совместно служить делу международного социального прогресса на основе межпартийного сотрудничества».

Ранее Politeka сообщала, что партия «Держава» поддержала протесты против ужесточений условий труда для частных предпринимателей.

Также Politeka сообщала, что партия «Держава» предлагает гражданскую охрану судьям КСУ, которые отказались легализовать продажу украинской земли.