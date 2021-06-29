Партия «Держава» поддержала протесты против ужесточений условий труда для частных предпринимателей, которые сегодня проходят в центре Киева
Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественный деятель, глава партии «Держава» Дмитрий Василец.
По его мнению, власть загоняет в нищету и убытки миллионы граждан, когда регулярно вводит ограничения и дополнительные налоги в отношении частных предпринимателей.
«Разделив людей созидательного труда на «наемных рабочих» и «частных предпринимателей», заграничные и местные олигархи через подконтрольных политиков продолжают паразитировать на чужом труде, защищая себя своими «правоохранительными органами», - заявил Василец.
Он утверждает, что на данный момент идет целенаправленная атака как на права наемных рабочих, так и на права частных предпринимателей «с целью уничтожения благосостояния большинства украинцев в угоду абсолютного меньшинства, которое не платит налоги и плюет на закон».
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«Сегодня ряд соратников партии «Держава» на акции протеста частных предпринимателей подверглись жестокому и незаконному нападению со стороны полиции, мы сделаем все возможное в рамках закона для привлечения к ответу нападавших», - резюмировал политик.
Ранее Politeka сообщала, что партия «Держава» предлагает гражданскую охрану судьям КСУ, которые отказались легализовать продажу украинской земли.
Также Politeka сообщала, что партия «Держава» устроила протест против земельной реформы.