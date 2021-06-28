Партия «Держава» вместе с общественными организациями Киева предлагает судьям КСУ гражданскую охрану и выступает против прямого давления на судей Конституционного суда, которые отказались легализовать продажу украинской земли транснациональным корпорациям и банкам.

Такое заявление сделала партия «Держава» в своем Telegram.

«Наблюдая полную неспособность и нежелание власти защитить судей Конституционного суда, а также специфическое исполнение своих обязанностей «Управлением Государственной охраны Украины», которая должна защищать судей КС, партия «Держава» вместе с общественными организациями Киева предлагает судьям КС нашу, гражданскую охрану. Наши соратники посменно и круглосуточно обеспечат гражданскую защиту от банд «провластных титушек» при обращении судей КС в нашу организацию с просьбой обеспечения безопасности», - сказано в сообщении.

В заявлении партии сказано, что «Держава» выступает категорически против прямого давления на судей Конституционного суда организованными бандами.

«На данный момент происходит травля именно тех судей, которые отказались легализовать продажу украинской земли транснациональным корпорациям и банкам. Сейчас банды… терроризируют судей Конституционного суда по месту жительства, угрожая физической расправой. Мы понимаем, что именно местные банды провластных националистов транснациональные корпорации регулярно используют для уничтожения суверенитета стран – мишеней, комфортной выкачки природных ресурсов и расправы над неугодными», - утверждает партия «Держава».

Также в заявлении утверждается, если гарант Конституции на практике «гарантирует» лишь нарушение Конституции, то гражданский долг партии «Держава» сделать все возможное для защиты Конституции, сохранения суверенитета и независимости Украины.

«Конституционный суд – это предохранитель государства от рейдерского захвата и существенная часть нашей Конституции. За всю историю независимости нашей страны мы не видели блокирования Конституционного суда и недопуска неугодных судей к исполнению своих прямых обязанностей. На данный момент вся ответственность за подобное беззаконие безапелляционно лежит на гаранте Конституции, Владимире Зеленском», - говорится в обращении.

В партии обратились и к правоохранительным органам Украины с призывом не нарушать присягу и не содействовать продаже Родины.

«Мы не позволим проплаченным заграничными корпорациями «титушкам», под контролем Офиса Президента, заставлять судей Конституционного суда легализовать продажу украинской земли», - резюмируется в заявлении партии «Держава».

Напомним, партия «Держава» почтила память погибших в Великой Отечественной войне .