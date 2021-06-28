Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко заявил о нарушении Конституции властью Украины

Украина находится в глубоком политическом, конституционном и социально-экономическом кризисе, и ответственность за это в полной мере лежит на действующей власти, которая привела к системному невыполнению предписаний Конституции. Об этом накануне 25-й годовщины принятия главного закона государства заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко.

Парламентарий подчеркнул, что принятие Конституции в 1996 году гарантировало украинцам верховенство права, а также жизнь в государстве, где основные ценности – это человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Но спустя 25 лет, по мнению политика, государство находится в глубоком политическом, конституционном и социально-экономическом кризисе.

«Прискорбно осознавать, что Зе-власть начала "новую эру" правового нигилизма в стране и привела к системному невыполнению предписаний Конституции Украины. Сегодня на высшем политическом уровне грубо нарушаются основополагающие права и свободы демократического общества, попираются права человека, имеют место преступления против свободы слова и свободы личности», – акцентировал внимание Василий Нимченко.

Народный депутат Украины уверен, что игнорирование властью Основного Закона – это, по сути, конституционный переворот.

«Вмешательство действующей власти в деятельность судебной ветви власти и оказание влияния на судебную систему, введение неконституционных санкций против граждан Украины, цензура и запугивание граждан – это то, что происходит в стране сейчас и является высшей формой цинизма и попранием Конституции Украины», – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию и восстановить конституционный правопорядок в Украине, необходимо осуществить полную «перезагрузку» законодательной и исполнительной ветвей власти.

«Очень надеюсь, что утвержденные Конституцией принципы, которые провозглашают народ единственным источником власти, будут реализованы. Тогда защита прав и свобод человека и гражданина не только будет возведена в ранг государственной идеологии, но и неуклонно будет выполняться всеми представителями власти на всех уровнях, в том числе и на высшем», – резюмировал Василий Нимченко.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Президент и его команда вместо решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола.

«Вместо этого внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и действиями Президента и его команды», – подчеркнул лидер ОПЗЖ.