В ночь с 24 на 25 июня был совершен поджог тренировочной базы движения «Патриоты – За жизнь» в Киеве, в которой в это время находились люди

Полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщили на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Произошедший этой ночью поджог, несомненно, является местью за принципиальную позицию организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", в частности проведенную ее представителями 22 июня 2021 года акцию, приуроченную к вероломному началу Великой Отечественной войны, в ходе которой, демонстрируя неприятие фашистской идеологии, поднимающей голову в Украине, организация "Патриоты – За жизнь" сжигала фашистские флаги», – говорится в официальном заявлении партии.

По информации ОПЗЖ, этой ночью национал-радикалы на перроне железнодорожного вокзала в присутствии полиции избили и облили зеленкой украинского журналиста и общественного деятеля Руслана Коцабу.

«Красная звезда на шапке, которую одел Илья Кива, стала поводом для всей правоохранительной системы, генеральной прокуратуры и ГБР начать репрессии против лидера антифашисткого движения», – заявили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

По мнению представителей оппозиционной политсилы, такие действия являются частью плана по дискредитации оппозиции, а уголовное преследование членов партии предназначалось для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем и от несостоятельности действующей власти.

«Сегодня мы видим, как депутаты от фракции "Слуги народа" открыто, с трибуны Верховной Рады, призывают к физической расправе над членами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", напрямую увязывая такую расправу с тем, что удастся отвлечь украинский народ от "эпохи бедности" комплексным состоянием нашего государства, которое характеризуется крайним недовольством граждан, беспомощностью и коррупцией действующей власти во главе с Президентом Зеленским», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Политик обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с жалобой на незаконные действия украинской власти и политические преследования. А 24 июня СБУ провела массовые обыски в офисе ОПЗЖ, у помощников народных депутатов и членов партии, а также в доме Медведчука и у его родственников.