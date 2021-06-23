Ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий, связанный с многочисленными схемами, среди которых – банкротство Терра Банка, непонятным образом не только избежал люстрации, но и скамьи подсудимых. Хотя его биография пестрит скандалами.

Об этом говорится на ютуб канале сайта «Народная правда», пишет "КП в Украине".

По данным авторов расследования, банкротство Терра Банка и миллиарды гривен, которые вывели владельцы банка через сеть фиктивных фирм, - это часть биографии Максима Луцкого.

«Известно, что среди совладельцев Терра Банка в разное время были разные фигуры окружения Януковича, например, Вадим Копылов, человек Клюева, обвиненного в присвоении госсредств в особо крупных размерах, и Руслан Цыплаков, друг Януковича-младшего, известного среди регионалов как «Руслан-Цыпа», а также герой нашего расследования Максим Луцкий – кум Дмитрия Табачника», - отмечают в программе.

По данным расследования, в 2013 году банк купили новые владельцы, а в 2014 банк обанкротился. Собственником фигурировал Сергей Клименко, который позже перепрофилировался в застройщики (фигурирует в скандалах ЖК «Авиаквартал» и «Отрадный-2»).

Как сообщают журналисты, Луцкий и Клименко купили Терра Банк у Руслана Цыплакова в 2013 году (собственника «Метал Юнион» и Пивденкомбанка).

«Покупка началась с аферы – чтобы купить банк за 40 млн долл, Луцкий и Клименко взяли в банке кредит на эту же сумму. То есть, рассчитались деньгами вкладчиков, которые не собирались возвращать. Широкой публике было известно имя Сергея Клименко, а что реальным теневым собственником был регионал Луцкий, ходили лишь слухи. Луцкий не шифровался – держателем акций числилась компания отца Луцкого, а в управлении банка была сестра Анна Луцкая. Всего год понадобился Луцкому, чтобы довести до банкротства банк, что входил в ТОП-50 в Украине», - отмечают авторы проекта.

По данным телепрограммы, схемы банкротства Терра Банка оказались простыми и невозможно наглыми. Пока вкладчики несли деньги на депозиты, руководство банка выдавало сотни фиктивных кредитов. Кредиты Луцкий и Клименко выдавали фирмам, что зарегистрированы по одному адресу, но без телефонов и сайтов, и даже не имели в штате бухгалтера.

«Например, консалтинговая компания «Всесвит» при уставном капитале 10 тыс грн получила 142 млн грн кредита. 200 млн грн было выдано компании «Бест курс» с уставным капиталом 51 тыс грн, зарегистрированной в обычной квартире в Донецке. Потом выяснили, что компания связана с Цыплаковым. Новые фирмы, что получали кредиты в банке, регистрировали в незаконных новостроях, возведенных во время проректорства Максима Луцкого на территории авиационного университета. Так, 96 млн грн получила фирма «ВВС Факторинг», а еще 100 млн грн выдали ООО «НПП Дизайн и архитектура молодых авторов», - говорится в телепрограмме.

По данным расследования, количество уголовных дел по Терра Банку впечатляет. Однако никто из участников схем не понес наказания.

«Кто же понес ответственность за украденные 5 млрд грн и банкротство банка? В 2015 году Сергей Клименко был арестован, но вскоре вышел под залог. Максим Луцкий не только не был арестован, но и пересел в кресло ректора университета. Почему люди окружения Януковича, вместо люстрации, становятся ректорами и продолжают заниматься схематозом?», - отмечают авторы расследования. И делают вывод: Максима Луцкого нужно судить и за схемы с банком, и за земельные схемы и строительство на территории университета, и за то, что отправил на 7 лет в СИЗО невиновного сотрудника университета, который мешал ему проворачивать схемы.