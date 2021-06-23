Петиция за отставку заместителя главы Офиса президента Олега Татарова собрала необходимые 25 000 подписей. Теперь президент Украины Владимир Зеленский обязан отреагировать на обращение.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревали Татарова в том, что он может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. В декабре прошлого года ему объявили подозрение, однако впоследствии дело забрали у антикоррупционных органов и передали Службе безопасности Украины.

Кроме того, Татаров, по информации УП, в разгар Революции достоинства получил звание «Заслуженный юрист Украины» от Виктора Януковича по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. На момент награждения он был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. По данным журналистов, Татаров регулярно публично комментировал события на Майдане – распространял обвинения в адрес активистов и даже выдвигал им ультиматумы.

Например, комментируя события, которые произошли в ночь на 23 января 2014 года в переулке Крепостном и Щорса в Киеве, когда «Беркут» из засады напал на автомайдановцев, он заявил, что это автомайдановцы «преследовали 4 автобуса «Беркута» и «пытались нанести им телесные повреждения».

«С помощью бейсбольных бит наносили удары по автобусам – разбили стекло. Пытались нанести телесные повреждения работникам милиции. У них также были маски, что свидетельствует не о мирном характере акций», - утверждал Татаров.

Он также рассказывал, что ночью 11 декабря 2013 года силовики не применяли насильственные действия для разгона Евромайдана, а разгоняли протестующих из-за того, что якобы нужно было расчистить центр столицы для проезда транспорта.

В августе 2020 года Олега Татарова назначили заместителем руководителя Офиса президента. Тогда это вызвало волну возмущения у патриотов, государственных деятелей и простого народа.

26 марта 2021 года на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием немедленно уволить Татарова с должности заместителя Андрея Ермака. На момент публикации материала петиция собрала 25 860 голосов из 25 000 необходимых – теперь на нее должен отреагировать Зеленский.

Но история с петицией раскрыла огромную дыру в системе государственной кибербезопасности. Обращение подписал пользователь «Biden Joe» – Байден Джо. Пока неизвестно, проживает ли в Украине полный тезка президента США Джо Байдена. Однако это, по информации журналистов, может свидетельствовать о фальсификации процесса сбора подписей. Речь идет о том, что кто-то мог вмешиваться в этот процесс, что ставит под вопрос его законность.

По мнению председателя правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, эту фальсификацию мог подстроить Офис президента – и это в «лучшем случае». Он уже подал заявление на имя генерального прокурора о совершении уголовного преступления по незаконному вмешательству Татарова в работу технических средств.

Шабунин отмечает, что в худшем случае – государственная система авторизации (ID.gov.ua) воспринимает тестовые электронные ключи как настоящие – и это ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности.

По его словам, есть только четыре варианта, как под петицией могла появиться подпись «клона» президента США:

1. Подпись сделана реальным гражданином по имени Joe Biden, с настоящими документами – такой вариант фантастический, однако его нельзя исключать;

2. Сымитирован сам факт подписи на сервере птицей Joe Biden. Грубо говоря, кто-то просто написал слова «Joe Biden» в табличку подписантов;

3. Кто-то на основе поддельных документов получил настоящую электронную подпись (или BankID) по имени Joe Biden;

4. Кто-то подписал петицию тестовым (не настоящим) электронным ключом Joe Biden, а ключевая государственная система авторизации (сервера ID.gov.ua) это пропустила.

«И если вариант 2 просто неприятный, то 3 и 4 – катастрофический как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом», - констатирует Шабунин.

Он отмечает, что третий вариант свидетельствует о том, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам. А четвертый вариант демонстрирует, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи подписями реальных граждан – тысячи таких ключей генерируются в течение часа.

И если предположения Шабунина не являются ошибочными (в частности, по третьему варианту), то в Украине есть очень большие проблемы с безопасностью цифровых подписей. Таким образом, по его словам, нет никаких гарантий, что завтра вашей цифровой подписью не подпишут какой-нибудь кредитный договор или же не перепишут на кого-то вашу квартиру или бизнес.

«Сейчас это уже не о фальсификации подписи под петицией, а о дыре в ключевом элементе государственной IТ-инфраструктуры. Это проблема совсем другого масштаба и последствий. Друзья из власти, замалчивать проблему – худшая стратегия и для вас, и для страны. Давайте лучше эту проблему вместе быстро решать. В Украине достаточно крутых экспертов по кибербезопасности», - заявил председатель правления ЦПК.

В Офисе президента и Минцифры инцидент пока не комментируют. Но ОП обратился за разъяснениями в Государственную службу специальной связи. Там ответили, что предоставят «исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки».

Политолог Александр Лазарев в эксклюзивном комментарии для Politeka отметил, что система кибербезопасности – это проблема не только Украины, но и всего мира.

«Если мы посмотрим на последнюю встречу Путина и Байдена – этот вопрос стоял остро одним из первых. Потому что все прекрасно понимают, что в шестом технологическом укладе, когда полностью все процессы переходят в онлайн сферу, угроза потери информации, воровства информации, подделки документов возрастает в разы», - сказал эксперт.

По его словам, все страны, которые проводят диджитализацию, тратят колоссальные деньги на кибербезопасность.

«Каждый слышал, что взламывают даже Пентагон. Если есть специалисты, которые могут взламывать Пентагон, то что уже говорить о петиции на сайте Офиса президента? На самом деле это легко сделать», - говорит Лазарев.

Политолог считает, что вопросы кибербезопасности в Украине не исследованы должным образом.

«Нам необходимо уже тратить средства на разработку систем, на поиск специалистов, на выделение денег на их заработные платы, потому что за этим по факту будущее. И если мы сейчас этим не займемся, то мы будем отсталым государством. И любая диджитализация, которую захотят провести – условно говоря, перевод всего в глобальную сеть – будет нести для нас колоссальную угрозу потери личных данных. И, вполне возможно, не только личных данных, но и материальных ценностей», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк объяснила, как получить электронную трудовую книжку.

Также Politeka сообщала, что Чернышев заявил, что диджитализация Украины создает риск торговли данным из электронной базы.