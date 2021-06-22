Партия «Держава» сообщила, что власть содержит лоббистов других стран за счёт бюджета, а именно с помощью грантов
Об этом было сказано на официальном Telegram-канале партии.
Как отмечено в публикации, партия «Держава» выступает против финансирования из госбюджета, по их словам, «пятой колонны», ведь таким образом лоббисты оказываются у руля государственных корпораций, а это, по мнению «Державы», означает частичную утрату суверенитета.
«Обращаем внимание власти на необходимость проверки на доброчестность всех без исключения получателей грантовских денег самым тщательным образом. Необходим самый полный гражданский контроль над деятельностью лиц, замеченных в получении денег от иностранных государств», - подчеркнуто в публикации.
Как отмечено в Telegram, партия «Держава» будет инициировать создание комиссии для проверки, по их мнению, неблагонадежных лиц, которые находятся на высоких должностях в государственных корпорациях.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Два малыша выпали из окон, взрослые недоглядели: детали несчастья в Киеве
Могилевская в ярком наряде показала, как светится от счастья рядом с Винником: "Вау, шикарные"
Внезапно оборвалась жизнь известного актера, ему было всего 50: "Невосполнимая утрата"
Автобус на полном ходу впечатался в остановку, среди пострадавших ребенок: кадры аварии
«Соответствующие документы будут направлены в Офис президента на рассмотрение и скорейшее утверждение. Уведомляем, что при попытках затягивать формирование комиссии институтами гражданского общества в рамках законодательства Украины, все равно будет сформирован репрезентативный представительский орган для решения упомянутой выше задачи», - отмечено в публикации.
Напомним, на Politeka партия «Держава» заявила о проведении протестов.
Ранее Politeka публиковала заявление партии «Держава», что незаконные получатели будут привлечены к ответственности.