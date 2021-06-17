По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-15 июня 2021 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получили бы партии "Слуга народа" (21,6%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,7%). Также в следующий состав украинского парламента попала бы "Европейская солидарность" (17,8%) и ВО "Батькивщина" (10,5%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), сообщает 112ua.tv со ссылкой на Еeutoday.

Другие политические партии, в частности, "Сила и честь" (4,9%), "Партия Шария" (4,0%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,9%), "Украинская стратегия Гройсмана" (3,6%), ВО "Свобода" (2,3%), "За будущее" (1,8%), "Гражданская позиция" (1,2%), "Голос" (0,9%), ВО "Самопомощь" (0,7%), "Оппозиционный блок" (0,7%), "Национальный корпус" (0,6%) и "Народный фронт" (0,4%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Оценивая второй год Президента Украины Владимира Зеленского у власти, большинство опрошенных заявили, что решениями, которые в наибольшей мере негативно повлияли на ее авторитет, стали: отсутствие достижений в борьбе с коррупцией, коррупционные скандалы в окружении Президента (71,5%), дальнейшее повышение тарифов и обещание МВФ ввести рыночные цены на газ и тепло для населения (68,2%), провал вакцинации населения от COVID-19 и политически обусловленный выбор вакцины (64,8%), блокирование переговоров по поводу мирного урегулирования и отсутствие мира на Донбассе (58,4%), закрытие телевизионных каналов "112 Украина", "Ньюзван", "ЗИК" и "Первый Независимый" (53,9%), внесудебная расправа и санкции в отношении граждан Украины со стороны СНБО (санкции в отношении оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака, других физических лиц) (42,5%), открытие рынка земли из-за угрозы присвоения национального ресурса иностранными корпорациями (40,1%), отказ от одностороннего освобождения четырех удерживаемых граждан Украины по предложению руководства самопровозглашенных ЛДНР (38,8%), провальная кадровая политика, слабый профессиональный уровень людей во власти (36,3%), допуск иностранцев в органы управления государственных компаний и необоснованно высокие выплаты их руководителям и членам Набсоветов (36,1%).

На вопрос о влиянии закрытия оппозиционных телеканалов "Ньюзван", "ЗИК" и "112 Украина" на репутацию украинской власти в мире, большинство респондентов указало, что такое решение приведет к ухудшению ее репутации (53,7%):

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 11-15 июня 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,018 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.