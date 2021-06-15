СНБО ввел санкции против воров в законе, иностранцев и политиков. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, все люди попадают в эти списки за совершение тех или иных преступлений. Ни одного случайного человека появиться не может. ГолосUA решил разобраться, с какой целью у Президента Владимира Зеленского на самом деле составляют эти списки, кто может в них попасть, спросив об этом у политолога Кирилла Молчанова.

– С какой целью у Зеленского составляют списки СНБО?

– В первую очередь с целью ввода санкций против политических оппонентов. В частности, нардепа от ОПЗЖ Медведчука и других оппозиционных политиков. Хотя сомневаюсь, что дело против Медведчука к чему-то приведет.

По сути, эти санкции являются расправой над оппонентами. Что касается введения санкций против контрабандистов или воров в законе, то это просто передел рынка. То есть в этот список одни контрабандисты и воры в законе попадают, а другие – нет. По сути, это идет внутренний отжим собственности для того, чтобы переделить часть рынка под новых людей, связанных с Президентом Зеленским. Не исключаю, что будут выстраиваться схемы, чтобы лояльные к Банковой люди становились новыми игроками на рынках. Не исключаю, что в окружении Зеленского, в частности, в Офисе Президента, будут появляться новые должности. Именно для этого и составляются списки СНБО. Еще один фактор, из-за которого появились данные списки – пиар власти перед обществом. Это сделано для того, чтобы показать украинцам, что Зеленский борется с олигархами, контрабандистами и ворами в законе. На Банковой рассчитывают, что это приведется или к росту рейтинга власти или хотя бы к стабилизации, сменив тренд падения, который мы наблюдаем в последний год.

– Кто может попасть в списки СНБО?

– Министр аграрной политики и продовольствия Украины Лещенко говорил, что скоро будет ввод санкций против земельных махинаций. Перед открытием рынка земли еще и многие аграрные бизнесмены не досчитаются своих земельных наделов. Их просто заберут и переделят до 1 июля этого года, чтобы можно было расчистить почву под новых игроков на рынке.

Против коррупционеров реестров нет, но не исключаю, что на Банковой, что-то придумают и в этом направлении.

– Попадут ли в новые списки СНБО другие оппозиционные силы?

– Против оппозиционных негодных власти политиков санкции уже ввели. Вводить санкции против экс-президента Петра Порошенко не будут, так как он имеет внешнюю поддержку. Остальные оппозиционные политики для Зеленского не являются конкурентами.

– Почему Порошенко не попадет в список СНБО, ведь Зеленский обещал общественности, что он станет «приговором» для экс- Президента?

– Во- первых, фракция Порошенко часто голосует со «Слугами народа». Во- вторых, мы видим, что Порошенко имеет определенную неприкасаемость из-за того, что его поддерживают западные партнёры Украины. В-третьих, власть его откровенно побаивается. Потому что он контролирует «часть улицы» и может вывести людей на акции протеста. Соответственно все эти факторы говорят о том, что Порошенко ничего не будет.

– Могут ли санкции СНБО против определенных политиков стать реализованным обещанием Зеленского о «посадках»?

– Вряд ли. Хотя в нынешних реалиях, не исключено, что власть может пойти на такой шаг, если почувствует, что кто-то для нее является чрезвычайно опасным в электоральном плане.

– Законно ли вводить санкции против неугодных лиц и вносить в списки СНБО оппозиционных политиков?

– Незаконно, но это не останавливает Банковую и Президента. У Зеленского действуют по методу политической целесообразности, и плевать им на те или иные формы права.

– Могут ли в список СНБО попасть олигархи после принятия закона об олигархах?

– Не исключаю, что такое возможно, так как в СНБО будут принимать решение кого считать олигархам, а кого не считать. Однако, по закону счета этих людей не будут арестовывать, а имущество не будут изымать. Определенных олигархов могут включить в списки СНБО, если будут не угодны власти. Также власть может давить на олигархов во время передела рынка. Если кто-то окажется против, то может оказаться в этих списках. Вполне вероятно, что это и есть конечная цель закона об олигархах.