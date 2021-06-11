Партия «Держава» в своем Telegram-канале распространила, что 11 июня руководство партии вместе с единомышленниками вышли на протесты против земельной реформы.
«Люди вышли под здания областных и районных администраций в Одессе, Харькове, Змиеве, Чернигове, Болграде, Запорожье, Днепропетровске и других городах, в Киеве прошел митинг под стенами Офиса Президента. Сейчас люди продолжают присылать видео с митингов в других городах», - сказано в публикации.
Как указано в публикации, люди вышли на протест против земельной реформы, которая, по мнению руководства партии, не должна приниматься, потому что заберет землю у украинцев.
В публикации подчеркивается, что в ближайшее время представители партии проведут совещание по методам блокировки земельной реформы.
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«Спасибо всем нашим соратникам за поддержку! Победа будет за нами!», - заявила «Держава».
Напомним, Politeka публиковала заявление партии «Держава», что незаконные получатели земли будут привлечены к ответственности.
Ранее Politeka сообщала, что «Держава» вышла на протест из-за продажи земли.