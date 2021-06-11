Налоги и тарифы несправедливы, а продажа украинской земли - незаконна. Об этом заявила недавно в своем Telegram политическая партия «Держава», а уже сегодня, 11 июня в 11:00 пройдет протест против решений власти. Как сказано в публикации, митинги пройдут в одно и то же время по всей Украине: для киевлян - у Офиса Президента, для жителей других городов - около администраций в районных и областных центрах.

«Политическа Партия «Держава» совместно с общественными объединениями и организациями 11.06.2021 года призывает всех граждан, которых заботит будущее Родины, будущее собственных детей и внуков в родной стране, выйти на протест», - утверждает партия в своем Telegram.

В публикации также объясняется, что стало причиной сегодняшнего протеста : земельная реформа, согласно которой открывается рынок земли, а также налоговая и тарифная политика, что приведут к экономическому геноциду и обеднению населения.

Целью же протеста, подчеркивает партия, является демонстрация несогласия с этими решениями и недовольства политикой власти вообще. Также «Держава» предупреждает о риске того, что мораторий на продажу земли иностранцам могут снять.

Партия «Держава» напоминает, что акция протеста состоится уже совсем скоро, 11 июня в 11:00, а также призывает всех присоединиться. «Только вместе мы сможем на практике защитить родную землю и будущее в родной стране для себя и своих детей!», - говорится в Telegram.

Напоминаем, партия «Держава» рассказала, когда и где состоятся протесты против политики властей .