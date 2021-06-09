Политическая партия «Держава» призвала украинцев собраться на протест. В своем Telegram-канале партия назвала причины акции: открытие земельного рынка, а также политика власти по тарифам и налогам. В публикации отмечается, что протест запланирован на 11.00 в Киеве - у Офиса Президента, а по всей Украине - у государственных администраций.

Как сказано в публикации, партия призывает общественность не оставаться равнодушной и присоединиться к протесту в Киеве под Офисом Президента, а в других городах - под государственными администрациями в районных центрах. Отмечается, что протест состоится по всей Украине, одновременно в каждом населенном пункте.

«Держава» объясняет, что президент и вообще все правительство должно наконец понять, что народ не доволен той политикой, которую они ведут, в частности относительно роста тарифов и земельного рынка.

«Акция начнется в единое для всей Украины время – 11:00. Присоединяйтесь к нам, только вместе мы сможем на практике защитить родную землю и будущее в родной стране для себя и своих детей!», - утверждает партия в Telegram. «Держава» также добавляет, что правительство должно понять позицию, которую заняла целая страна, и действовать, исходя из нее.

Напоминаем, партия «Держава» призвала не скупать украинскую землю с рынка.

Ранее Politeka сообщала о том, что партия «Держава» сообщила, где и когда состоится протест против продажи земли.