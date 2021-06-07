Политолог Александр Лазарев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что за новой властью стоят старые политические элиты и олигархические группы.

«Был запрос на что-то новое. Дескать, старые элиты надоели, их необходимо смести. Смели вот такими вот людьми. Но за этими людьми… Это всего лишь фасад, это ширма! На самом деле реальная политика осталась та же. Те же кланы олигархические, то же внешнее влияние со всех сторон – оно до сих пор присутствует в нашей политике. То есть ничего не изменилось… Это борьба, это внутривидовая по факту борьба в Украине», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас эта политическая борьба усилилась, потому что возникают новые дополнительные внешние угрозы.

«Вот закон о деолигархизации… Это не уничтожение олигархов, не уничтожение монополии. Это проект перераспределения активов», - утверждает Лазарев.

Политолог отмечает, что активы и имущество олигархов не передадут в государственную собственность.

«Одних олигархов будут зачищать, причем не всех – точечно кого-то… А потом это будет распиливаться между другими группами влияния. Здесь для народа ничего нет. Опять-таки, я не вижу в этом что-либо для народа», - заявил он.

Ранее Politeka сообщала, что Атаманюк предложил альтернативу закона о деолигархизации.

Также Politeka сообщала, что Кутуев объяснил, зачем власти закон об олигархах.