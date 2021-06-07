Президент Украины Владимир Зеленский заявил на днях, что собирается вынести на референдум закон об олигархах. Инициативу главы государства прокомментировал известный юрист Андрей Портнов

По словам адвоката, у Президента нет полномочий выносить этот вопрос на референдум.

«Извините, что не вовремя, но у Президента нет полномочий выносить на референдум законы об олигархах. Единственная теоретическая возможность инициировать какой-то подобный вопрос – это только народная инициатива и строго после сбора трёх миллионов подписей в не менее, чем двух третях областей. Но на фоне постановляемых указами приговоров – в принципе ничего страшного, какая уже разница», – отметил адвокат.

Напомним, в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считают, что законопроект Президента Зеленского, якобы направленный против олигархов, на самом деле является имитацией борьбы и медийной «дымовой завесой» для создания у граждан Украины ложного впечатления относительно «наведения порядка и социальной справедливости».

«Анализ предложенных Зеленским инициатив дает основания для выводов о направленности этого законопроекта исключительно на узурпацию власти, а его положения являются неконституционными, противоречащими, в частности статьям 6, 8, 19, 22, 24, 32, 41, 106 Конституции Украины. Зеленский, как главный "слуга" олигархов, не намерен интегрировать в национальное законодательное поле ведущие мировые практики по борьбе с монополиями, попутно укрепляя хребет олигархата в стране», – заявили в ОПЗЖ.