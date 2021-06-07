В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прокомментировали появление законопроекта Президента Украины Владимира Зеленского, якобы направленного против олигархов

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как указали в политсиле, ключевая проблема президентского законопроекта в том, что он никоим образом не затрагивает фундаментальных основ олигархической экономики.

«На сегодня формат олигархической экономики в Украине формируют два базовых фактора: монополизм (ограничивающий конкуренцию и развитие малого и среднего бизнеса) и рентоориентированное поведение олигархических бизнес-групп (целеполагание в виде рент – экспорт природных ресурсов, контроль базовых инфраструктурных систем страны и т. д.)», – отметили в ОПЗЖ.

В партии привели официальные данные Антимонопольного комитета Украины, согласно которым в Украине почти 53% экономической среды распределено между различными формами монопольных образований: 12% – монополии; 16% – олигополии; 25% – компании с единоличным доминированием.

«Лишь 47% экономической среды формируется с использованием конкурентных рыночных механизмов. А ведь именно монополии как блокируют приток системных иностранных инвестиций, так и формируют искусственный потолок роста для малого и среднего бизнеса», – отметили в политсиле.

Кроме того, по данным Нацбанка, отток прямых иностранных инвестиций из экономики Украины составил за 2020 год $0,868 млрд, а капитальные инвестиции (данные Госстата) сократились за этот же период на 38,2%.

«Существующее антимонопольное законодательство и институциональная зрелость государственных структур, таких как Антимонопольный комитет Украины, на данный момент не создают условий для активизации инклюзивных институтов экономической среды, которые могли бы содействовать как увеличению притока прямых иностранных инвестиций, так и росту удельного веса малого и среднего бизнеса в структуре экономики. То есть борьба с олигархами – это прежде всего борьба с монополиями», – убеждены в ОПЗЖ.

В политсиле заметили, что именно в этом ключе развивалось антитрестовское законодательство в США, которое было направлено против монополий, ограничивающих внутреннюю торговлю и конкуренцию.

«Высоким уровнем эффективности отмечается антимонопольное законодательство ряда стран Юго-Восточной Азии. В частности, в КНР антимонопольное регулирование включает несколько базовых законов, направленных на предотвращение недобросовестной конкуренции. По пути борьбы с горизонтальным расширением финансово-промышленных групп пошла и Южная Корея», – продолжили в партии.

В свою очередь украинские финансово-промышленные группы точно так же захватывают все сегменты рынка, где еще генерируется добавленная стоимость. Они не рассматривают передачу смежных услуг на аутсорс или подряд в сегмент малого и среднего бизнеса (рыночная кооперация).

«Таким образом, в рамках антимонопольной политики, ключевая задача – ограничить горизонтальное расширение финансово-промышленных групп в непрофильные виды бизнеса, так как подобная практика вытесняет квалифицированных целевых предпринимателей, нарушает симметрию конкуренции и приводит к неэффективному использованию внутренних ресурсов (снижению производительности)», – заявили в политсиле.

В этом плане, указали в партии, законопроект № 4122, поданный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь», несет в себе намного более ценный смысловой и правовой технологический компонент, направленный на борьбу с олигархической системой экономики (а не с персоналиями в виде неких демонизированных «олигархов»), нежели президентский законопроект, который создает лишь специфические инструменты для персонализации «зла» в виде лиц, «назначенных» олигархами, но ровным счетом ничего не предпринимает для демонтажа олигархической экономики как политико-экономической реальности Украины.

В партии указали на то, что этот законопроект, поданный ОПЗЖ еще в сентябре прошлого года, впервые в законодательной практике нашей страны вводит понятия вертикальной и горизонтальной интеграции финансово-промышленных групп, понятие перекрестного субсидирования различных не связанных между собой направлений бизнеса в рамках одной группы, а также методы ограничения данных явлений и инструменты государственного регулирования, направленные на защиту конкуренции и развитие малого и среднего бизнеса.

Также законопроектом ОПЗЖ предусмотрены снижение уровня монополизации рынков товаров и услуг, создание эффективного инструментария принудительного разделения субъектов хозяйствования и объединений предприятий, занимающих монопольное положение на соответствующем рынке, увеличение размеров штрафов за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, независимость института Антимонопольного комитета страны от Офиса Президента.

«В этом плане именно борьба с монополиями является ключом к демонтажу олигархической модели экономики без излишней политизации данного процесса и использования его в политических интересах власти», – акцентировали внимание в партии.

А Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнули в политсиле, в очередной раз идет на включение антиконституционных норм в законодательное поле Украины.

«В частности, наделение законопроектом Зеленского СНБО дополнительными функциями по принятию решения о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархом, ведению Реестра в нарушение статьи 106 Конституции расширяет полномочия Президента Украины, что противоречит конституционно закрепленному принципу разделения власти и обязанности органов государственной власти, их должностных лиц действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины», – объяснили в партии.

Также законопроект Зеленского содержит дискриминационные положения, ограничивающие украинских граждан в правах, исходя из их имущественного положения, что противоречит статье 24 Конституции. Помимо этого, его положения противоречат части 3 статьи 22 Конституции о недопустимости при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужения содержания и объема существующих прав и свобод, включая право распоряжения своей собственностью.

Кроме того, введение Зеленским Декларации о контактах и обязанность ее подачи с информацией о контактах с лицами, включенными в Реестр, противоречит положениям статьи 32 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь.

«Таким образом, анализ предложенных Зеленским инициатив дает основания для выводов о направленности этого законопроекта исключительно на узурпацию власти, а его положения являются неконституционными, противоречащими, в частности, статьям 6, 8, 19, 22, 24, 32, 41, 106 Конституции Украины. Зеленский, как главный "слуга" олигархов, не намерен интегрировать в национальное законодательное поле ведущие мировые практики по борьбе с монополиями, попутно укрепляя хребет олигархата в стране», – подытожили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».



