Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» неоднократно не только декларировала, но и демонстрировала на практике, что руководствуется исключительно интересами народа Украины и предлагает реальные механизмы и пути решения важнейших национальных проблем.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

Как отметили в партии, с такой инициативой выступил не кто иной, как глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, заявивший: «…ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно».

В партии отреагировали на это заявление, напомнив, что сам Кравчук сделал для Украины.

«Это слова человека, который построил свою карьеру на "следовании генеральной линии" КПСС. Сейчас Компартии уже нет, но привычка следовать "линии" осталась. Это говорит человек, который еще со времен УССР не возражал против прямых репрессий в отношении украинских политиков, таких как Черновол, Лукьяненко, Глузман и другие. Это говорит человек, стараниями которого Украина лишилась крупнейшего в мире торгового флота, военного вооружения, ядерного потенциала, и его же стараниями – от лживого обещания за 10 лет построить из Украины вторую Францию – Украина была доведена до народной "кравчучки" в руках обедневших граждан».

«На встречах, которые проводят лидеры ОПЗЖ с политическими элитами любой страны ‒ будь то Германия, Франция или Россия, нарабатываются решения и достигаются договоренности, которые однозначно идут на пользу Украине», – указали в партии.

И предложили сравнить договоренности, достигнутые лидерами ОПЗЖ (поставках дешевого газа или снятии санкций с украинских предприятий), с катастрофическим Будапештским меморандумом.

«Становится понятно, кто сдает национальные интересы», – подчеркнули в партии.

Точно так же, отметили в ОПЗЖ, как Кравчук сдавал интересы государства раньше, сдает он их и сегодня, не только полностью провалив переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, но и активно уничтожая минскую переговорную площадку, к созданию которой он не имел никакого отношения.

«Впрочем, разрушать то, что не он создал, ‒ это настоящий и единственный талант Кравчука, ярко проявившийся на каждом этапе его богатого жизненного пути, оборачивавшегося бедами для нашего государства. В связи с этим, по нашему твердому убеждению, Кравчук не имеет больше права представлять Украину в Трехсторонней контактной группе, поскольку его инициативы сторонами минского переговорного процесса воспринимаются не иначе как провокационные, что практически заводит в тупик переговорный процесс по Донбассу», – подытожили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».



