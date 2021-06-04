Экс-президент Украины Петр Порошенко и народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе зарабатывали на контрабанде под видом заботы о людях и до сих пор имеют общие олигархические интересы, которые противоречат интересам народа Украины.

Об этом говорили гости последнего эфира программы “Право на власть”, передает 24 канал.

"Порошенко мог не знать о том, что грузовики везут уголь через линии фронта? Мог ли не знать о том, что Медведчук во время энергетической блокады и военной агрессии, которую осуществляла Российская Федерация, вставил свои схемы в “нелегкое решение президента Украины” по поддержке наших шахт? Как он мог не знать?” - задался вопросом спикер ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, содержание минских соглашений может быть связано со схемами Медведчука, на которых зарабатывал Порошенко, который на самом деле беспокоился не о людях, а лишь о собственном кармане.

"Это был симбиоз противоположных частей политического спектра. Непосредственно Порошенко и Медведчук не конкурировали, поэтому друг друга и не боялись. А деньги зарабатывать вместе ничто не мешает. Деньги зарабатывали на знаменитой схеме Роттердам+. Контрабанда касалась не только энергоносителей, но и многого другого”, - рассказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он также добавил, что Порошенко, как "опытный и хитрый политик" понимал, что нужно держать различные каналы связи, поэтому мог абсолютно осознанно давать "товарищу" зарабатывать, опасаясь потерять собственный бизнес в России.

“Господин Медведчук и Порошенко якобы делают вид, что друг с другом воюют, якобы они представители разных лагерей. Один рассказывает какой он патриот, другой рассказывает как он “за россию”. На самом деле, оба представляют интересы того самого одного процента самых богатых представителей правящей олигархии, которые имеют одинаковые социально-экономические интересы, которые противоречат социально-экономическим интересам большинства украинского народа.",- подчеркнул экс-нардеп Юрий Левченко.

Также он напомнил о расследовании журналистов из Bihus.Info, посоветовав посмотреть украинцам фильм, в котором есть прямые доказательства сотрудничества между двумя олигархами.