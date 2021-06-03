3 июня в столице Украины протестующие вместе с соратниками партии «Держава» вышли к зданию Конституционного суда с требованием запретить продажу украинской земли банкам и корпорациям.

Подробнее об этом - в сообщении пресс-службы политпартии «Держава».

В заявлении отмечается, что соратники «Державы» протестуют против продажи украинской земли, поскольку это настоящая кража народной собственности и вообще измена государственным интересам. Члены партии убеждены, что Конституционный суд Украины своим решением обязательно отменит закон, который приняла власть относительно земли.

Среди протестующих был и Дмитрий Василец, общественный деятель и глава «Державы». «Сегодня мы выступаем против того, чтобы так называемый рынок земли у нас в Украине запускался, потому что украинская земля может принадлежать только украинскому народу!» - подчеркнул Василец.

Глава партии «Держава» убежден, что нужно вернуть землю, которая благодаря коррупционным схемам досталась финансово-промышленным группам. «Чтобы государство только эту землю сдавало в аренду. Пускай в долгосрочную – 50-100 лет, но ни в коем случае не в частную собственность», - объясняет общественный деятель свою позицию. Он также добавил, что нельзя к земле относиться как к какому-то товару.

Также стоит отметить, что на митинге присутствовала и полиция. Протестующие же со своей стороны выступили с плакатами, на которых писали лозунги: «Землю – на продаж, українців – в резервацію?!», «Продана земля – втрачена територія», «Нет земли – нет народа» и другие.

Напоминаем, партия «Держава» заявила, что рано или поздно землю все равно вернут в собственность народа .