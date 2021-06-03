Названное Верховным Комиссаром ООН противоречащим решение о запрете тв каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора. Такое мнение выразила юрист Елена Лукаш, пишет "112 Украина".

"Зе-стандарты аматорско-президентской колонии не оценили в ООН.

Решение о запрете ТВ каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK названо Верховным Комиссаром ООН противоречащим международным стандартам в области прав человека, и принятым явно НЕ независимым органом без обоснования необходимости и пропорциональности.

Эта прекрасная формулировка, надеюсь, ляжет в основу обвинительного приговора.

Этот занавес я обязательно встречу аплодисментами", - написала Лукаш у себя в Telegram.

Напомним, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK противоречит международным стандартам в области прав человека.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан - политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.