Политическая партия “Держава” вышла на протест против продажи украинской земли

"Соратники политической партии “Держава” сегодня массово вышли с протестом против продажи украинской земли корпорациям и банкам под Конституционный суд в Киеве. Наша политическая партия выступает категорически против ограбления украинского народа и сдачи национальных интересов Украины", - говорится в сообщении партии.

На видео видно, как под Конституционным судом собралось определенное количество митингующих с флагами Украины и партии. Также под зданием установлены палатки. Протестующие призывают судей отменить законы, позволяющие покупать землю. При этом под Конституционным судом работает Нацгвардия и полиция.

Также на протесте присутствует общественный деятель и глава партии "Держава" Дмитрий Василец.

"У нас идет подготовка. Сегодня мы выступаем против того, чтобы так называемый рынок земли в Украине запускался. Потому что украинская земля может принадлежать только украинскому народу. И то, что сейчас ее коррупционным путем получили некоторые финансово-промышленные группы наши украинские, то это говорит лишь о том, что нужно выстроить нормальные отношения, и вернуть эти земли государству. Чтобы она ее сдавала в аренду", - сказал Василец.

Как сообщала Politeka, ОПЗЖ провела митинг против продажи земли под стенами Верховной Рады.

Также Politeka сообщала, что в заявлении партии "Держава" сказано, что незаконные приобретатели будут привлечены к ответственности.