Сегодня у здания Верховной Рады прошла акция протеста против введения в Украине рынка земли

Перед собравшимися выступил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, а также народные депутаты Украины от ОПЗЖ Василий Нимченко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Юрий Загородний, Олег Волошин, Юрий Павленко, Николай Скорик, Виктор Черный и глава Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик.

Основным опасением всех выступавших было одно – действующая власть, нарушая Конституцию и другие законы нашей страны, пытается распродать за бесценок землю, принадлежащую украинцам.

Именно поэтому партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает против открытия рынка земли в Украине без справедливого референдума, на котором каждый житель Украины сможет высказать свое мнение по этому вопросу.

В свою очередь Василий Нимченко сообщил, что от ОПЗЖ уже направлено обращение в Конституционный Суд, который вскоре рассмотрит дело о не конституционности продажи земли, в том числе иностранцам.

Напомним, фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» и председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук выступают за отмену законопроекта, разрешающего продажу украинской земли иностранцам. В частности в политсиле считают, что данный законопроект противоречит положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины.