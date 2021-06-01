Может ли из Украины выйти транзитное государство? В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политолог Александр Лазарев предположил, что для этого Украине нужно занять внеблоковую позицию.

По мнению гостя программы, Украина имеет шанс стать транзитным государством, но для этого нужно выполнить несколько условий. Прежде всего Лазарев говорит о необходимости беспокоиться о государственных интересах.

Попутно Лазарев вспоминает, что в свое время Китай был намерен и Украину сделать частью Шелкового пути. Тем не менее, он говорит, что здесь сама Украина разрушила эту перспективу. По словам политолога, для реализации этого плана нужно было всего лишь вложить средства в развитие инфраструктуры и экономики. «Облагородили бы государство. Мы бы получали за транзит постоянную прибыль», - заключает эксперт.

Напоминаем, Гайдай нарисовал психологический портрет украинского политикума .