Россия добивается сделки с США – но что она может им предложить? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политолог и сооснователь ОО «Народный союз» Александр Лазарев.

«США очень интересует Северный морской путь, который отчасти проходит через территориальные воды России. По нему товары из Азии можно доставлять в Европу, и он сокращает время доставки на пять дней – а это очень важный момент, это конкурентоспособность. В этом пути заинтересованы и США, и Китай», - отмечает политолог.

По его словам, другой фактор, который важен для американско-российских отношений – это Азиатско-Тихоокеанский регион и конфронтация в нём между Китаем и США.

«США заинтересованы в том, чтобы Россия, как минимум, занимала в АТР нейтральную позицию. Также для обеих сторон очень важен Ближний Восток, особенно сирийский вопрос, который до сих пор не урегулирован. Есть и Персидский залив, где в 2020 году впервые в истории самым большим инвестором стал Китай», - говорит Александр Лазарев.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал ситуацию с очередным траншем от МВФ для Украины.

Также Лазарев предупредил, что Украина, открывая рынок земли, рискует повторить судьбу Бразилии.