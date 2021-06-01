В своем обращении к общественности партия «Держава» призвала не скупать украинскую землю с рынка, ведь это противоречит законодательству. Она заявила, что рано или поздно землю все равно вернут в собственность народа.

В своей речи «Держава» обратилась ко всем потенциальным «покупателям» украинских земельных ресурсов и порекомендовала им не идти на преступление, на ограбление народа и не скупать украденное. Кроме того, что открытие рынка земли противоречит законодательству, партия акцентирует внимание на своих намерениях отменить реформу.

«После законного отстранения власти, организовавшей антиконституционное отчуждение украинской земли, и прихода к власти политических сил, действующих в интересах украинского народа - вся земля будет возвращена своему законному владельцу», - сказано в заявлении партии «Держава».

В своем сообщении партия отметила, что все права собственности на землю в Украине принадлежат коллективно народу и только он может решить отказаться от этих прав. Но, отмечает «Держава», народ не отказывался, следовательно, продажа его земли - преступление.

«После возврата земли украинскому народу, мы гарантируем вам отсутствие всякой финансовой компенсации. Более того, незаконные приобретатели будут привлечены к ответственности, как скупщики краденного», - отмечается в обращении политпартии.

Также «Держава» заявила о необходимости наложить санкции, чтобы возместить убытки народа. В общем партия призвала украинцев не идти на преступление - не покупать землю.

Напоминаем, «Держава» заявила, что единственным собственником земли в Украине является народ .