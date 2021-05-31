Действующая власть подготовила общественность к тому, что начнется преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Перед тем, как ему были предъявлены обвинения, в медиапространстве постоянно появлялись заявления, дискредитирующие Медведчука

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказал представитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Барановский.

В качестве примера Барановский привел неоднократные высказывания Зоряна Шкиряка о лидере ОПЗЖ с явной негативной окраской.

«Заявления Шкиряка, что он (Виктор Медведчук. – Ред.) порочит честь и достоинство Украины, что является агентом спецслужб, ничем не подтверждены. Это предшествовало тому, что начнется давление на Виктора Медведчука, начнется давление на оппозицию, они подготавливали народ, подготавливали всех телезрителей к тому, что этот человек уже дискредитирован», – сказал Барановский.

Также он отметил, что ни кампания по дискредитации, ни судебные процессы не помешают Медведчуку и его политической силе принимать участие в выборах.

«У нас в стране действует презумпция невиновности, то есть участвовать в выборах и он, и его партия смогут, если вдруг против него не будет вынесено решение, которое наберет законную силу в котором он будет обвинен в том или ином преступлении», – подчеркнул представитель молодежного крыла ОПЗЖ.

По мнению Барановского, Президент и все его ближайшее окружение, затеяв преследование оппозиции и Медведчука, «начали ту войну, которую они в принципе не могут выиграть».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.