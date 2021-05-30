У дела по обвинению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене нет перспектив, потому что у следствия нет никаких доказательств его вины, и это уже для всех очевидно.
Такое мнение высказал политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире телеканала «Перший Незалежний».
«Любой здравомыслящий человек видит абсолютную бесперспективность этого дела, которое запустил Офис Зеленского. Мычание прокуроров в зале судебного заседания по поводу зачитывания всех обвинительных вещей в адрес Медведчука – это уже анекдот. Они эти доказательства рождают в каком-то мозгу исключительно», – сказал аналитик.
Он акцентировал внимание на то, что отсутствие доказательств лишний раз подчеркивает политическую мотивацию обвинений Медведчука.
«Вряд ли у них есть что-то, что позволило бы обвинить Виктора Владимировича в каких-то преступлениях. Здесь вопрос принципиальный, эти обвинения они не столько в адрес Медведчука звучат, сколько в адрес инициатив, которые этот человек делает, –считает политический эксперт. – Сегодня создать любую пародию на любого человека, любой голос – небольшая техническая сложность. Это попытка дискредитировать конкретного человека. А что на этих записях? Я бы сказал – борьба за мир», – резюмировал Алексей Калиниченко.
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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.