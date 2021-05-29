Обвинения в государственной измене, выдвинутые против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука подчеркивают несколько несогласованный характер политики национальной безопасности президента Зеленского, который недавно призывал к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным



Об этом говорится в публикации на сайте американского аналитического центра Atlantic Council.



«Обвинения в государственной измене, выдвинутые против Медведчука, также подчеркивают несколько несогласованный характер политики национальной безопасности президента Зеленского. С одной стороны, Зеленский недавно призывал к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным», - сообщается в материале.



В опубликованном материале подчеркивается, что последствия обвинений Виктора Медведчука в государственной измене будут зависеть от справедливости окончательного решения суда. Также в статье не исключается тот факт, что к делу против оппозиционного политика Киев подтолкунл Вашингтон.

«Также вполне возможно, что Вашингтон подтолкнул Киев сделать что-то с Медведчуком. США ввели санкции против Медведчука еще в 2014 году после захвата Россией Крыма, что сделало его продолжающуюся заметную роль в украинской политике чем-то вроде бельма», – говорится в публикации.

Кроме того, приводится мнение доцента Одесского национального университета им. Мечникова Владимира Дубовика, который предупреждает о серьезных последствиях для украинской власти.

«Решение об обвинении Медведчука в государственной измене имеет серьезные внутренние и международные последствия», – отметил Дубовик, подчеркнув, что лидер ОПЗЖ был одной из самых влиятельных фигур в украинской политике на протяжении десятилетий.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

