В своем Telegram-канале общественный деятель и глава партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал, как прошла презентация книги Шокина о коррупционных схемах в Украине
«Для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки. Именно поэтому мы не станем мириться с международной коррупцией и будем ей противостоять», - пишет глава партии «Держава».
Он отмечает, что автором книги «Непридуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или кто не может быть президентом США» является Виктор Шокин, генеральный прокурор Украины в 2015-2016 годах. В ней, рассказывает Василец, Шокин изложил конкретные схемы, как украинцев обворовывали и как в их государстве проводили коррупционные махинации на международном уровне.
Отмечается, что автор книги сам видел те события в украинской политике.
«Я еще раз благодарю наших гостей, потому что несмотря на кордоны полиции достаточно многим людям удалось прорваться...», - отмечает Василец.
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Он также акцентирует внимание на том, что эта книга не об абстрактной политике или международных отношениях, а о конкретных фактах коррупции и преступлениях.
Напоминаем, Василец рассказал, как правоохранители не пускали гостей на презентацию книги о коррупции Байдена в Украине.
Ранее Politeka сообщала о том, что Василец анонсировал презентацию книги Шокина, бывшего генпрокурора и свидетеля событий.